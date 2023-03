The Bear 2, teaser trailer della nuova stagione della serie TV

Durante la cerimonia degli Oscar da poco conclusasi, FX Networks ha presentato in anteprima le nuove immagini attraverso un teaser in cui viene rivelato anche il mese d’uscita: giugno 2023

È uscito il teaser trailer ufficiale di The Bear 2, la nuova attesissima stagione della serie televisiva di FX Networks.



Durante la cerimonia degli Oscar da poco conclusasi, FX Networks ha presentato in anteprima la nuova stagione attraverso un teaser in cui viene rivelato anche il mese d’uscita: giugno 2023.

“Non è una riapertura. È una rinascita”, si legge nella descrizione del video. Il teaser mostra quasi tutti i personaggi del primo atto di The Bear, quella prima stagione ambientata nella cucina sgangherata targata Chicago. Tra i personaggi che ritornano anche per questo secondo capitolo ci sono il vincitore del Golden Globe Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce e Liza Colón-Zayas.



Potete guardare il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di The Bear nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



La seconda stagione sarà più ricca di episodi

approfondimento The Bear: su Disney+, la serie TV che racconta il sudore della cucina Si passa dagli otto episodi della prima stagione ai dieci della seconda.



“Il ristorante dovrà affrontare molti problemi e difficoltà quotidiane, quindi ogni personaggio affronterà la situazione in modo diverso”, ha anticipato il cretore della serie TV, Christopher Storer.

“Vincere è come perdere. Quando pensi di aver vinto qualcosa c’è sempre la prossima sfida, c’è immediatamente il problema successivo… Stanno cercando di proporre un livello più alto, ma ciò non vuol dire che sia facile. Non vuol dire che tutti pensino sia la cosa giusta da fare. Quindi, ovviamente, c’è del tumulto interiore e ci sono delle sfide”, aggiunge Storer.



Il successo di questa serie innovativa approfondimento Cooking with Paris, il trailer della serie TV con Paris Hilton cuoca The Bear negli Stati Uniti è un vero e proprio fenomeno non solo televisivo ma addirittura di costume e società.

L’obiettivo di dello show è mostrare cosa si cela dietro il mondo della cucina, puntando su due ingredienti basilari della “ricetta”: la fatica e il sudore necessari per raggiungere traguardi importanti. L’Italia, Paese in cui il mondo della cucina è tra le prime eccellenze, spesso ignora il percorso necessario per arrivare a un risultato top tra i fornelli. Con The Bear, invece, il focus diventa questo inedito racconto. Qui la fatica che sta dietro ai piatti diviene addirittura più importante del manicaretto stesso.

The Bear si concentra sull’individuo piuttosto che sulla cucina, sul professionista e sull’uomo piuttosto che sulla sua arte. Il motivo dello strepitoso successo è proprio questa novità: parliamo di un prodotto televisivo che colma un vuoto.



Il fenomeno The Bear

approfondimento Boom negli USA per la serie tv di Stanley Tucci sulla cucina italiana The Bear racconta una fetta della ristorazione americana, focalizzandosi su quella di Chicago. Quest’ultima è tra le metropoli statunitensi che più di tutte danno particolare importanza al cibo. Il protagonista è uno chef di una paninoteca di Chicago, che ritorna nella sua città natale dopo aver trascorso parecchio tempo a New York.

Il suo ritorno è dovuto a una tragedia: suo fratello, proprietario di un fast food, si è suicidato. Dunque lo chef si impegnerà a rilevare il locale per portarlo avanti.



Trovate il teaser trailer di The Bear 2 nel video in alto, in testa a questo articolo.