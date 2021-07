Cooking with Paris, il trailer della serie TV con Paris Hilton cuoca

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella serie televisiva in cui la modella, cantante, attrice, imprenditrice e stilista (celebre per essere la pronipote ereditiera di Conrad Hilton, il fondatore dell'omonima catena di hotel di lusso) si mostrerà in una versione inedita: quella della cuoca. Lo show debutterà su Netflix il 4 agosto (visibile anche su Sky Q)

È stato diffuso il trailer della serie televisiva Cooking with Paris, il nuovo progetto targato Netflix che arriverà sulla piattaforma di streaming tra pochi giorni, il 4 agosto (visibile anche su Sky Q).



Uno show in cui vedremo la modella, cantante, attrice, imprenditrice e stilista (celebre per essere la pronipote ereditiera di Conrad Hilton, il fondatore dell'omonima catena di hotel di lusso) in una versione fino ad ora inedita: quella della cuoca.



Come ben illustra il titolo della serie, Cooking with Paris impegnerà la celeb tra i fornelli, mentre si cimenta con ricette prelibatissime per invitati d'eccezione, ossia le tante guest star che parteciperanno a questo progetto. E con "parteciperanno" si intende che prenderanno parte a tutte le fasi della preparazione, da quella basilare del fare la spesa fino a lavare i piatti a fine pasto.



Potete vedere il trailer della serie televisiva Cooking with Paris nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



approfondimento Netflix, in arrivo il cooking show di Paris Hilton I talent show e in generale tutti i programmi di cucina sono sempre il piatto forte. Per questo motivo le piattaforme streaming hanno incominciato a inserire nel menù del giorno questo tipo di proposta, da acquolina in bocca. Cooking with Paris mostra Paris Hilton nei panni di una cuoca sopraffina, così abile in cucina da riuscire a preparare manicaretti davvero succulenti per (e assieme a) invitati famosissimi.



Un progetto a 5 stelle, esattamente come gli hotel omonimi di cui Paris è l'ereditiera... Il suo nome è stallato, la sua cucina è stellata e stellata è pure la sua tavola, dato che ci si siedono solo star!



Il trailer ci offre un primo assaggio delle guest star che appariranno nello show: Kim Kardashian West, Demi Lovato, Nikki Glaser, Saweetie e Lele Pons.

Saranno invitate ad assaggiare anche la sorella Nicky e la madre Kathy Hilton.

Ma non soltanto in qualità di assaggiatrici e commensali: tutti gli ospiti di Paris Hilton parteciperanno attivamente a ogni fase della preparazione, andando con lei a fare la spesa, tagliando, sbucciando, tritando, rosolando... E infine lavando addirittura i piatti!