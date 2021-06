Paris Hilton celebra l'amicizia con Kim Kardashian, il post

Più di 170.000 like per lo scatto che vede insieme le due imprenditrici e modelle

Una lunga amicizia che dura ormai da molti anni. Nelle scorse ore Paris Hilton ( FOTO ) ha condiviso uno scatto per celebrare il legame con la modella e influencer alla quale in passato ha dedicato anche una canzone.

Paris Hilton, la foto con Kim Kardashian

Paris Hilton sull'anello: "Si ispira ad un locale di Parigi”

Siamo nei primi anni del terzo millennio, Paris Hilton è tra le star più celebri e seguite al mondo, al suo fianco l’amica Kim Kardashian che nel giro di poco tempo sarebbe esplosa mediaticamente divenendo la star che tutti noi conosciamo oggi.

Nel corso degli anni le due imprenditrici non si sono mai allontanate facendosi fotografare insieme in più occasioni ed eventi. Nelle scorse ore Paris Hilton, classe 1981, ha pubblicato uno scatto in compagnia di Kim Kardashian per celebrare il loro forte legame.

Lo scatto vede le modelle tenersi per mano e sorridere guardando l’obiettivo della telecamera, nel giro di poco tempo il post ha ottenuto numerosi commenti e più di 170.000 like.