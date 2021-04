Dalla foto si vedono, tra le altre, una Lamborghini arancione e una Mercedes G-wagon rosa. I piccoli bolidi appartengono ai quattro figli di Kim e Kanye West: North, 7 anni, Saint, 5, Chicago, 3 e Psalm, 1 anno. Le mini auto valgono dai 200 ai 600 dollari . Nel garage di Kim si intravedono anche alcuni scooter elettrici, un monster truck e un fuoristrada. I 216 milioni di follower dell'influencer si sono subito meravigliati della ricchissima collezione di auto. "Quando North ha una collezione di auto migliore di metà degli adulti" ha commentato ironicamente un utente. Ma non è certo la prima volta che Kim esibisce sui social le “stravaganze” extra lusso pensate per i suoi quattro figli: nel terreno che circonda la sua mega villa, la 40enne ha fatto ricostruire in miniatura il quartiere di Hidden Hills, dove abita. "Lil Hidden Hills", recita il cartello. Ci sono ristoranti, bar, una caserma dei pompieri, un castello fatto di Lego e una strada. C'è addirittura uno dei negozi di Kim in versione mini : KKW Beauty boutique.

Kim Kardashian e il divorzio da Kanye West

Kim Kardashian è diventata ufficialmente una miliardaria

Stando a quanto riportato dal portale americano TMZ, Kim e Kanye avrebbero trovato un accordo di divorzio. “Lui ha presentato in tribunale la sua parte di documenti, compilati in maniera speculare rispetto a quelli dell’ex moglie – ha rivelato una fonte - Entrambi si impegneranno nella co-genitorialità”. I due hanno chiesto la custodia congiunta dei loro quattro bambini. “Ognuno pagherà le proprie spese legali – ha confidato ancora l'insider - hanno un contratto prematrimoniale per la divisione del patrimonio e non ci saranno quindi assegni di mantenimento”. Intanto, secondo altre fonti, Kanye sarebbe pronto a voltare pagina: stando alle ultime indiscrezioni, il rapper avrebbe intenzione di intraprendere una relazione con “un’artista, una persona creativa”, in modo da “poter parlare la stessa lingua”.

Kim Kardashian su Forbes

L'ex moglie di Kanye West è stata inserita da Forbes nella lista dei “paperoni” d'America. Lo scorso ottobre il patrimonio di Kim era stato valutato per settecento milioni di dollari: ad aprile 2021, invece, la star tv ha raggiunto un miliardo di dollari grazie alle sue attività: la linea di cosmetici KKW Beauty e Skims, collezione dedicata a underwear, loungewear e shapewear. La società di cosmetici avrebbe un valore di circa mezzo miliardo di dollari, mentre la linea di intimo si aggirerebbe sui 250 milioni di dollari. Il resto del patrimonio di Kim sarebbe rappresentato da azioni Netflix, Amazon, Disney e Adidas e proprietà immobiliari.