Kim Kardashian racconterà il suo divorzio in due diversi show

Due reality per Kim Kardashian

Kim Kardashian chiede il divorzio al marito Kanye West

Kim Kardashian ha già filmato per la ventesima e ultima stagione del redditizio reality in onda su “E!”, alla base della popolarità sua e delle sue sorelle. Le riprese risalgono allo scorso gennaio, periodo in cui sono emerse le prime notizie sul suo imminente divorzio. La serie andrà in onda il mese prossimo, con le telecamere impegnate a seguire la star negli ultimi nove mesi del suo matrimonio con il rapper Kanye West. Tuttavia, fonti americane hanno svelato che Kanye - nello show dal 2013, ma non come una delle sue star principali - non comparirà sul piccolo schermo.