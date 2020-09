Cala il sipario sul reality dei Kardashian, addio prossima stagione

Cala definitivamente il sipario per 'Keeping Up With the Kardashians' ('Al passo con i Kardashian'), la notizia è stata resa nota direttamente dagli interessati, ossia dalle sorelle K (QUI TUTTE LE NEWS SULLE KARDASHIAN) che con rammarico annunciano la fine del reality, prevista per gli inizi del prossimo anno, dopo ben quattordici anni e venti stagioni. Tutti i componenti della famiglia vip (da Kris Jenner a Kourtney Kardashian, da Kim Kardashian West a Khloé Kardashian, da Rob Kardashian a Kendall Jenner, fino a Kylie Jenner e Scott Disick) salutano il pubblico ringraziandolo per il seguito riscosso nei periodi felici come in quelli tristi, “nella felicità e nelle lacrime" e attraverso le vivacissime vicende sentimentali. Una decisione, quella dello stop, definita difficile e impegnativa da Kim Kardashian che riconosce come il reality familiare abbia cambiato la loro vita per sempre. Il post sul profilo Instagram di Kim sta già facendo il giro del mondo con un boom di commenti.