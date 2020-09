L'ultima follia di Kanye West: fa pipì su un Grammy Award

Come definire i colpi di testa di Kanye West ? Ormai “provocazione” inizia a diventare un termine troppo assolutorio per un artista che ormai da tempo si sta facendo notare per i suoi comportamenti sempre più borderline: l'ultima trovata del rapper di Atlanta è un video di otto secondi pubblicato sui suoi canali social in cui si ritrae mentre fa pipì su uno dei ventuno Grammy Award vinti in sedici anni di carriera.

Kanye West, tra la musica e la sua candidatura alle elezioni USA

Il motivo è la protesta contro Sony e Universal, argomentata in più circostanze: Kanye ha spesso reclamato il suo diritto di incassare per intero i diritti musicali delle proprie opere e la sua volontà di farsi portavoce e portabandiera dei diritti degli artisti contro le principali major del mercato USA. Anche a questo gesto è seguita una lunga serie di tweet in cui ha spiegato nel dettaglio il motivo della sua protesta: “In tutti i settori i contratti devono essere semplificati perché per come sono ora impostati sono troppo complessi e sono il modo in cui le aziende, le società musicali e quelle sportive traggono vantaggio sugli artisti”. Negli ultimi mesi i comportamenti sopra le righe di Kanye West si sono moltiplicati: il più famoso e discusso è stato sicuramente la candidatura alle Presidenziali del prossimo novembre, annunciata la scorsa estate con il consueto clamore mediatico.