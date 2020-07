Usa 2020, il rapper Kanye West annuncia la sua candidatura

L’artista 43enne con un tweet ha annunciato: "Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti”. Per lui il "pieno sostegno" di Elon Musk. Non è la prima volta che il cantante dice di volersi dare alla politica. Negli ultimi anni è stato un grande sostenitore del presidente Trump

Il rapper Kanye West ha annunciato che presenterà la propria candidatura alle elezioni presidenziali di Usa 2020, dopo aver in passato appoggiato l'attuale presidente e candidato repubblicano alla rielezione, Donald Trump. "Ora dobbiamo realizzare la promessa dell'America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti", ha twittato sul suo account da 29,4 milioni di follower, usando l’hashtag #2020VISION.