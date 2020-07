Kanye West posa con Elon Musk (e diverte Twitter)

Look simile e una grande amicizia, Kanye ed Elon (fotografati da Grimes) mandano in visibilio il web

“ Quando vai a casa del tuo ragazzo, ed entrambi siete vestiti d’arancione (anche se per Elon l’arancione è solo l’emoji del frutto)” ha scherzato il marito di Kim Kardashian su Twitter. Perlopiù, è la prima volta che Elon Musk indossa un paio di scarpe da basket: le Yeezy Quantum Barium sono le prime mai acquistate in vita sua, per sua stessa ammissione. Chi ha scattato la foto? Grimes , ovviamente, come si vede dal riflesso. Che Kanye sia andato a far visita alla coppia dopo la nascita del loro primogenito (il sesto figlio per Musk)?

Kanye West ha fatto visita ad Elon Musk a casa sua. E, i due, si sono ritrovati con alcuni elementi in comune: entrambi indossavano un paio di scarpe di Yeezy ed entrambi avevano un look dai dettagli arancioni. Se il rapper era decisamente vistoso, col suo giubbino vitaminico, più sobrio era invece l’outfit dell’imprenditore: per lui, solo un arancio disegnato a mo’ di logo sulla t-shirt nera.

Del resto, i due si conoscono da tempo. Elon Musk già nel 2018, in occasione di un’intervista a South BY South West (SXSW), dichiarava di essere molto ispirato dal lavoro di Kanye West, e di come tra loro ci fosse un’ammirazione reciproca. Mentre, ancora prima, quando il rapper fu inserito nella lista delle 100 persone più influenti del mondo secondo il Time (nel 2015), scrisse: “Kanye crede molto in se stesso ed è davvero tenace: è questo che l’ha condotto fino a dov’è oggi”.

L’amicizia tra Elon Musk e Kanye West

Che tra Elon Musk e Kanye West ci sia un rapporto speciale non è certo un mistero. Più volte i due si sono supportati e difesi a vicenda come quando, in occasione di un tour dei college di Detroit, il rapper aveva invitato tutti a lasciare in pace l’amico: Musk, infatti, ha di recente lasciato il ruolo di Presidente della Tesla e pagato una multa di 40 milioni di dollari per colpa di un tweet in cui annunciava di voler ritirare la società della Borsa a 420 dollari per azione.

La rapper Azealia Banks, in quell’occasione, disse che sarebbe stata più capace lei di guidare la Tesla al posto del suo fondatore. Un’affermazione, questa, apertamente criticata da West che aveva imputato l’annuncio dell’amico allo stress. Secondo lui, infatti, proprio le dichiarazioni della cantante (che ha dichiarato di essere a casa di Elon, quando il tweet fu scritto) avrebbero influito sulla condanna.

Dal canto suo, Musk ha detto dell’amico: “Kanye West non crede nella falsa modestia, e fa bene. Sa esattamente chi è e cosa vuole. Nel suo album d’esordio, un decennio fa, cantava che i rapper rappano ma non pensano. Beh, lui invece pensa: costantemente, su ogni cosa. Non ha paura di essere giudicato, o di essere ridicolizzato: sta giocando in un modo molto preciso, e abbiamo solo iniziato a capirne il motivo”.