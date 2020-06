Kanye West, Wash Us in The Blood è il nuovo singolo ft. Travis Scott

Kanye West ha rilasciato il nuovo singolo "Wash Us In The Blood". Il brano è stato registrato con la collaborazione di Travis Scott ed è stato prodotto da Dr. Dre

L'annuncio lo ha fatto Kanye West in persona. Il rapper di Atlanta ha annunciato l'uscita del singolo Wash Us in The Blood che tira la volata al suo nuovo album intitolato God's Country.