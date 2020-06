Kim Kardashian e Kanye West ( LE FOTO PIÙ BELLE DELLE COPPIA ) hanno trascorso gran parte del lockdown in Wyoming nel ranch acquistato dalla coppia dal valore di 14 milioni di dollari . Una vita di campagna come si evince dagli scatti pubblicati su Instagram dall'imprenditrice e influencer. La 39enne ha infatti condiviso alcune foto di coppia con il marito Kanye in uno splendido scenario pittoresco. I due augurano una "buona domenica" ai followers dei social e appaiono felici e sempre più innamorati. Per l'occasione Kim Kardashian ha indossato una jumpsuit in pelle di color marrone con una scollatura quadrata. Uno stile che ha subito catturato l'attenzione dei fan che hanno inondato l'imprenditrice di apprezzamenti e complimenti per la splendida forma.

Il ranch da favola di Kim Kardashian e Kanye West

Vivere in un ranch nel Wyoming è stato da sempre uno dei sogni di Kim Kardashian. Lo scorso anno l'influencer aveva rivelato di volersi trasferire con il marito e i quattro figli in una location del genere. Durante un'intervista aveva dichiarato: "Nella mia mente sto già vivendo lì". Kim Kardashian è attualmente iscritta all'Università alla facoltà di Giurisprudenza e dovrebbe concludere gli studi nel 2022. Per questo la coppia, prima del lockdown, viveva prevalentemente nel Wyoming per poi spostarsi occasionalmente a Palm Springs o a Los Angeles. Nei progetti di Kim Kardashian c'è però la volontà di svolgere il proprio lavoro da legale proprio nel Wyoming: "Volerei a Washington, New York e Los Angeles sono per necessità". Con la coppia ci sono anche i loro quattro figli di sette, quattro, due e un anno. Una quarantena complicata per la coppia secondo quanto riportato da diversi tabloid. Una crisi che sembra essere superata dagli scatti pubblicati dal ranch e dal post pubblicato lo scorso 25 maggio per festeggiare il loro anniversario. Secondo US Weekly i due si vedrebbero molto poco per via dei rispettivi impegni. “Kim si sta allenando senza sosta e si sta occupando dei suoi affari. Kanye sta attraversando un periodo più difficile perché non ha una routine rigida come quella della moglie”.

I progetti di Kim Kardashian

Negli ultimi tempi infatti Kim Kardashian ha dato l'ennesima spinta ai suoi affari. L'imprenditrice ha presentato una nuova linea di pigiami, sta per inaugurare un podcast e sembra intenzionata ad inaugurare una nuova linea di cosmetici. Nel frattempo accanto alla mamma Kris Jenner ha lanciato la nuova collezione del marchio di shapewear, Skims. Dopo l’intimo modellante, ha ora in catalogo un abbigliamento da notte confortevole e sensuale. Con Spotify invece ha firmato un accordo per la realizzazione di podcast incentrati su tematiche quali la giustizia, le condanne ingiuste e una riforma delle prigioni che negli Stati Uniti sempre più persone (attivisti e celebrities in primis) chiedono a gran voce. Il progetto prevede una co-conduzione con la presentatrice televisiva Lori Rothschild Ansaldi e fa parte dell'ennesimo sogno nel cassetto che Kim Kardashian ha intenzione di realizzare. L'imprenditrice è infatti iscritta all'Università per raggiungere la laurea in Giurisprudenza così da aiutare i più deboli.