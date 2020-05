Kim Kardashian smentisce la crisi con Kanye West

Kim Kardashian e Kanye West ( le foto più belle della coppia ) festeggiano i 6 anni di matrimonio e la star televisiva decide di pubblicare due foto sui social per smentire tutte le voci che parlano di crisi della coppia. Kim Kardashian esprime tutta la sua felicità in uno scatto dove stampa un bacio sulla guancia di Kanye, mentre nella seconda appare sorridente insieme al marito mostrandosi ai fan. Come didascalia alle due foto sceglie un messaggio breve ma significativo: “ 6 anni per sempre fino alla fine ”. Laconico quanto basta per chiudere ogni tipo di speculazione sulla coppia e continuare a vivere la loro storia d’amore iniziata nel 2012.

La storia d’amore tra Kim Kardashian e Kanye West

Kim Kardashian e Kanye West hanno iniziato la loro relazione nel 2012 mentre lei era ancora impegnata con l’ex marito Kris Humphries. Dopo il divorzio, la coppia si è sposata nel 2014 a Firenze in una cerimonia sfarzosa che ha attirato ovviamente l’attenzione della stampa e dei fan della coppia. Lo scatto del bacio tra gli sposi è stata una delle foto più cliccate di quell’anno anche grazie all’abito da sposa della Kardashian progettato dal fashion designer Riccardo Tisci di Givenchy. Dal loro matrimonio sono nati 4 figli: North di 6 anni, Saint di 4, Chicago di 2 e Psalm di appena 10 mesi (figli e curiosità della coppia). Un amore mai messo in discussione nonostante le tantissime voci che si sono rincorse in questi anni e che la coppia ha prontamente smentito. Anche la mamma di Kim Kardashian, Kris Jenner ha celebrato il loro giorno speciale: “Buon anniversario a questi due ragazzi!!! Vi amo ragazzi!!!!”.

La polemica con Taylor Swift

Nelle scorse settimane la coppia è stata protagonista sui social per una polemica con Taylor Swift. La cantautrice aveva pubblicato alcune stories polemiche nei confronti dei due sposi per un video di anni fa dove Kanye West era impegnato in una telefonata con lei. Si tratta dell’ennesima polemica tra i tre e che si è prolungata per diversi anni con accuse e attacchi tramite social. Ora la telefonata è stata pubblicata nella sua versione integrale e si vede come Kanye West anticipa a Taylor Swift tutto quello che avrebbe voluto scrivere nelle sue barre, senza però citarle una rima, l’oggetto della diatriba tra i tre. Una telefonata quindi di approvazione che ha poi portato ad una lunga polemica che continua da anni. L’ultimo colpo è di Kim Kardashian che ha deciso nuovamente di attaccare Taylor Swift (le cinque canzoni più belle) con un tweet: «Per essere chiari, l’unico problema che abbia mai avuto in merito alla situazione è che Taylor ha mentito attraverso il suo ufficio stampa che ha dichiarato che Kanye non ha mai chiamato per chiedere il permesso…».