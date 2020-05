Grimes: la compagna di Elon Musk vende un dipinto con la sua anima

Continua a far discutere la coppia Grimes-Elon Musk, ora l’attenzione è rivolta ad una bizzarra iniziativa della cantante

Continua a far discutere la coppia Elon Musk e Grimes e soprattutto ad attirare i tabloid grazie alle loro bizzarre idee. Dopo aver diffuso il nome del loro primo figlio e anche della modifica necessaria a causa delle legge dello stato della California, ora è la cantante a catturare l’attenzione per la sua prossima mostra d’arte. Grimes presenterà disegni, stampe, fotografie e brani concettuali durante questo evento, ma ha deciso di offrire anche qualcosa di decisamente strano. Infatti tra gli oggetti proposti c’è anche un documento legale che offre all’acquirente una percentuale della sua anima. Grimes ha dichiarato di voler mettere in discussione la natura della celebrità e l'identità personale, una scelta che inizialmente ha spiazzato anche gli organizzatori della mostra. L’artista ha però sottolineato come pian piano il processo della particolare vendita è diventato sempre più filosoficamente interessante.

Il progetto scelto per la mostra Grimes è stata anche incuriosita dall'idea di collaborare con il suo avvocato: "L'idea di arte sotto forma di documenti legali mi sembra molto intrigante". Il progetto originale era di vendere il documento che attesta l’acquisizione di una percentuale dell’anima di Grimes per 10 milioni di dollari, ma ora la scelta è quella di accettare la migliore offerta che verrà proposta. La mostra sarà online dal 28 maggio al 31 agosto, ma non è la prima volta che la cantante si cimenta con l’arte visiva: "Mi vedo prima di tutto come un artista visivo e mi sono sempre sentita strana se penso che le persone mi conoscano per la musica", ha spiegato. In effetti anche se ha raggiunto la popolarità attraverso la musica, Grimes è nota per lo stile visivo unico dei suoi album e delle sue canzoni, qualcosa che ha descritto come "appariscente, anime-horror". La sua arte ha impreziosito le copertine degli album e caratterizza il merchandising di tour (la copertina di Vogue dedicata a Grimes).