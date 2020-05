Da Apple a Kal-El, i nomi più originali dei figli delle star

Da Geri Halliwell a Victoria Beckham passando per Gwyneth Paltrow, negli ultimi anni numerose celebrity hanno diviso l’opinione pubblica per i nomi dati ai loro figli.

Grimes ed Elon Musk hanno tenuto banco sui media di tutto il mondo con il nome del loro primogenito, tuttavia la coppia non è la prima a suscitare interesse per questo motivo, infatti negli anni sono stati molti i genitori ad aver fatto discutere e dibattere: da Gwyneth Paltrow a Kim Kardashian passando per Nicolas Cage.

Hollywood: i nomi più originali dei figli delle star

L’ultimo nome originale in ordine temporale è sicuramente quello di X Æ A-12, cambiato in X Æ A-Xii in seguito a una richiesta da parte dello stato della California di seguire le leggi che non permettono l’utilizzo di numeri nei nomi, tuttavia negli anni tantissimi volti noti del mondo di Hollywood hanno diviso l’opinione pubblica.

Iniziamo con Nicolas Cage che ha deciso che il suo secondogenito, nato nel 2005, si sarebbe chiamato Kal-El, ovvero il nome di battesimo di Superman, passiamo poi a Gwyneth Paltrow e Chris Martin che nel maggio del 2004 hanno dato il benvenuto ad Apple, nome che all’epoca fece molto discutere.

Vip: da Ginger Spice a Posh Spice

Continuiamo con Kim Kardashian e Kanye West che il 15 giugno 2013 hanno accolto la loro primogenita North sollevando l’opinione pubblica per il gioco di parole con il cognome del rapper, da ricordare anche Robert Rodriguez, regista del video di Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande, i cui nomi dei cinque figli iniziano tutti con la stessa lettera: Rocket, Racer, Rebel, Rogue e Rhiannon.

Passiamo poi alla cantate statunitense Ashlee Simpson che ha reso omaggio a uno dei protagonisti più amati del mondo Disney chiamando suo figlio Bronx Mowgli, poi l’iconica Ginger Spice che nel 2006 ha dato alla luce Bluebell Madonna, nata dall’amore con lo sceneggiatore Sacha Gervasi, e la collega e amica Posh Spice (qui i suoi look più iconici) che il 10 luglio 2011 ha allargato la famiglia con l’arrivo di Harper Seven.

Terminiamo tornando nel mondo della settima arte dove troviamo l’attrice Alicia Silverstone che ha chiamato la sua piccola Bear Blu.