LDA, svelato il perché della cancellazione dei suoi post da Istagram

Il cantautore e rapper napoletano Luca D'Alessio, figlio di Gigi D’Alessio e della sua prima moglie Carmela Barbato, rompe il silenzio: il post enigmatico era solo una strategia per il lancio del nuovo album



Dopo ore di speculazioni e apprensione da parte dei fan, il mistero è stato finalmente svelato: il recente post allarmista pubblicato sui social da LDA non era altro che un’abile strategia di marketing per promuovere il suo nuovo album. Il giovane artista - cantautore e rapper napoletano figlio di Gigi D’Alessio e della sua prima moglie Carmela Barbato - rompe il silenzio svelando che il post enigmatico era solo una strategia per il lancio del nuovo album. L’ha rivelato pubblicando un video sul suo account ufficiale di Instagram, ponendo fine alle preoccupazioni e rivelando il titolo del progetto: Capitolo 1: La legge non è uguale per tutti. Nella clip promozionale (che potete guardare in fondo a questo articolo), il cantante si trova in un’aula di tribunale, imputato per aver scelto di dedicarsi all’R&B in Italia. La sentenza, pronunciata da un giudice ironicamente critico nei confronti del genere musicale, lo condanna ad ascoltare la Top 50 delle hit italiane nelle ore libere. Un'idea provocatoria e ironica, che gioca sulle difficoltà di proporre sonorità diverse nel panorama musicale italiano. Potete guardare il video con cui LDA lancia il suo Capitolo 1: La legge non è uguale per tutti nella clip che trovate in fondo a questo articolo.

Il caso social: dalla cancellazione dei post al finto allarme Le mosse social che avevano alimentato il mistero sono state parte integrante di questa campagna promozionale. Nelle ore precedenti all’annuncio, lo staff di LDA aveva pubblicato un messaggio in cui dichiarava che il cantante non poteva accedere al suo telefono, chiedendo rispetto per la sua privacy e invitando i fan a non diffondere fake news. Il profilo dell’artista era stato completamente ripulito dai post precedenti, contribuendo a generare preoccupazione e curiosità tra i suoi follower. Successivamente, un secondo aggiornamento ha cercato di placare l’ansia del pubblico: "Attenzione, vogliamo rassicurare tutti che Luca sta bene. Le circostanze che lo portano a non poter utilizzare il telefono non riguardano la salute. Luca sta benissimo quindi non preoccupatevi e come detto in precedenza non fate circolare fake news”. Approfondimento Sanremo 2023, LDA con Se poi domani. Il testo della canzone

LDA in un'aula di tribunale con l’accusa di voler fare musica R&B in Italia "Capitolo 1: La legge non è uguale per tutti" è la didascalia del contenuto condiviso poco fa sul profilo di IG di LDA. Nel video, si vede il cantautore in un aula di tribunale, mentre è accusato di voler fare musica R&B.

"Luca D'Alessio, in arte LDA, lei è dichiarato colpevole per voler fare R&B in Italia”, recita il finto giudice nel video. “Che poi, detto tra di noi, è un genere che fa pure ca**e. Il condannato sarà costretto ad ascoltare nelle ore libere la Top 50 delle hit italiane", prosegue il giudice. Approfondimento Sanremo 2023, LDA: "La mia musica nasce di notte e mi fa stare bene"