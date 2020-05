X Æ A-12 Grimes e Musk: l'anagramma del nome

Elon Musk e la cantante Grimes hanno dato il benvenuto al primo figlio insieme. La notizia è arrivata direttamente dall’imprenditore che ha condiviso un dolcissimo scatto del bambino.

Dopo pochi minuti, numerosi utenti hanno iniziato a domandare il nome del neonato, svelato subito dal papà, ovvero X Æ A-12 Musk.

Il nome del piccolo ha subito conquistato i principali media e tabloid internazionali che si sono interrogati sul suo significato, ecco però arrivare di tutta risposta la spiegazione dalla cantante.

Il significato del nome

Infatti, Grimes ha spiegato l’anagramma tramite un post sul profilo Twitter che conta più di un milione di follower, ecco le sue parole: “La ‘x’ è la variabile sconosciuta, ‘Æ’ è la mia pronuncia elfica per ‘Ai’ (amore e/o intelligenza artificiale), A-12 è il precursore di SR-17 (il nostro aereo preferito). No armi. No difese, solo velocità. Forte in battaglia ma non violento. In più la ‘A’ significa Arcangelo, la mia canzone preferita".

Il messaggio della cantante ha subito atto il pieno di like contando al momento oltre 30.000 retweet e più di 155.000 like.