Lucio Battisti, eredi vincono anche in Cassazione contro Sony Music

La controversia verteva sul presunto veto imposto dagli eredi all’utilizzo online e pubblicitario delle registrazioni delle canzoni di Lucio Battisti. Secondo Sony Music, la revoca del mandato alla SIAE da parte degli eredi aveva impedito la distribuzione delle opere sulle piattaforme digitali, come Spotify, e ne aveva bloccato la sincronizzazione con campagne pubblicitarie di noti marchi, tra cui Fiat e Barilla. Tuttavia, come spiegato dall’avvocato Simone Veneziano, "la decisione della Suprema Corte mette definitivamente la parola fine alla pretesa di Sony Music di sentir condannare gli Eredi di Lucio Battisti a un risarcimento del danno milionario".

Le implicazioni per l’industria musicale

La sentenza della Cassazione conferma quanto già stabilito dai giudici di primo e secondo grado, ribadendo che i contratti stipulati da Battisti con i produttori discografici oltre cinquant’anni fa non permettono l’utilizzo delle registrazioni senza il consenso attuale degli eredi o degli editori musicali. "In caso di accoglimento della tesi di Sony Music – ha aggiunto Veneziano – si sarebbe affermato un principio eversivo, secondo cui a governare lo sfruttamento economico delle opere musicali sarebbero stati i produttori, non gli autori". La Corte ha inoltre escluso qualsiasi responsabilità degli eredi in qualità di amministratori delle società Edizioni Musicali Acqua Azzurra e Aquilone, rilevando l’assenza di condotte illecite ulteriori rispetto a quelle contestate.