5/14 ©LaPresse

DIECI RAGAZZE (1969) - Lo stesso anno usciva come singolo, insieme ad Acqua Azzura, Acqua Chiara, anche Dieci Ragazze, ancora una volta partorita dalla penna di Mogol. Battisti cerca - invano - di superare la fine di un grande amore circondandosi da molte donne: “Dieci ragazze per me, posson bastare. Dieci ragazze per me, voglio dimenticare. Capelli biondi d'accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. Dieci ragazze per me, solo per me”

Ultimo e la cover di "I giardini di marzo" di Lucio Battisti