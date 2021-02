Ultimo pubblica la cover di "I giardini di marzo" di Lucio Battisti

Buone notizie per tutti i fan di Ultimo ( FOTO ): il cantautore romano ha pubblicato una cover de “ I giardini di marzo” di Lucio Battisti. Il brano è stato registrato a inizio 2020 a Los Angeles, negli studi della Capitol Records. Sui suoi social Ultimo ha annunciato l’uscita rivelando anche com’è nata l’iniziativa: «Non sono solito fare cover. Un anno fa però, ai Capitol Records di Los Angeles, decisi di registrare uno dei brani più belli della musica italiana: I giardini di marzo, di Lucio Battisti. Da quel giorno sono cambiate tante cose e quell’esecuzione improvvisata piano e voce potete sentirla da adesso, in esclusiva solo su Amazon Music. È semplicemente un omaggio. Il mio modo per dire grazie ad un artista immenso per quello che mi ha lasciato dentro».

Tenendo poi in considerazione la grande cura di Lucio Battisti per il suono, non si tratta sicuramente di un’operazione facile o di una cover scelta senza criterio.

Ultimo, dall’emergenza sanitaria ai nuovi progetti discografici

Ultimo, come tutti gli artisti in questo momento, si è trovato costretto a rimandare il suo tour negli stadi in attesa della fine dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Dopo un tutto esaurito nelle maggiori città italiane con oltre mezzo milione di biglietti venduti, il giovane cantautore romano sta già pensando al futuro. Lo scorso 22 dicembre, infatti, è uscito il singolo “7+3”, scritto appena due settimane prima e dedicato a sua madre. Il brano dovrebbe anticipare quella che sarà la prossima fatica discografica dell’artista. Ancora non c’è una data di uscita per l’ideale successore di “Colpa delle favole” ma sembra proprio che il cantautore abbia già molto materiale su cui lavorare. Per il momento la priorità è quella di recuperare le molte date in sospeso dal 2020 per colpa dell’emergenza sanitaria. Il futuro di Ultimo, intanto, riparte da un brano del 1972 e prosegue il lavoro per il quarto album della sua carriera.