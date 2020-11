Torna la Numero Uno, l'etichetta che fu di Lucio Battisti

L’etichetta, fondata nel 1969 da Mogol, suo padre Mariano Rapetti e Alessandro Colombini, diventa presto un punto di riferimento per la discografia italiana, con un cast di cui negli anni hanno fatto parte nomi come PFM, Bruno Lauzi, Edoardo Bennato, Ivan Graziani, Eugenio Finardi e, soprattutto, Lucio Battisti, che pubblica per Numero Uno i suoi dischi a partire dal 1972. Oggi rinasce con nuove strategia ma lo stesso spirito di allora

Torna la Numero Uno, la storica etichetta che fu la casa di Lucio Battisti, che ci ha lasciato dischi consumati negli anni. Stefano Patara di Sony Music ha subito sottolineato, per evitare facili lacrimucce, che quell’epoca non può tornare, ma si può ricreare un qualcosa altrettanto affascinante. Numero Uno è sinonimo di una creatività contagiosa sottolinea Sara Potente di Sony che anticipa che alcuni nomi: sono Iosonouncane, La Rappresentante di Lista e Colapesce e Dimartino. Massimo Bonelli di ICompany ribadisce che questa fase storica ha punti di contatto con quelli in cui germogliò la Numero Uno. Protagonista di quella stagione fu Giulio Rapetti in arte Mogol: “Ho avuto la fortuna di avere collaboratori come Mara Maionchi che ha portato entusiasmo e competenza. Ricordo che andai a Roma per un appuntamento con un programmatore radiofonico che era il papà di Franco Dal Bello, altra storica figura dell’etichetta: mi chiese di accompagnarlo il giorno dopo a Milano e durante il viaggio mi affidò i suoi figli. Franco aveva appena compiuto 18 anni ed è sempre rimasto con noi. Il motore è stato l’entusiasmo”. Mara Maionchi ricorda che essendo Lucio un fuoriclasse si dedicava più agli e ricorda la soddisfazione della promozione della Formula 3 con Questo folle Sentimento e “poi ho imparato tante cose che poi mi sono state utile quando la strada è stata più impervia. Auguro la nuova Numero 1 di raccogliere almeno la metà dei successi di quella alla quale io ho contribuito. Avanguardia, innovazione e ricercatezza sono le tre parole chiave della nuova Numero Uno che ha debuttato con I Mortali di Colapesce e Dimartino.