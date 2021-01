Ultimo annuncia: "Lavoro al quarto album"

Un nuovo album per festeggiare i 25 anni. Ultimo (FOTO) ringrazia i fan per i tanti auguri ricevuti in occasione del suo compleanno e svela per la prima volta di essere al lavoro per il suo quarto album, l’ideale successore di “Colpa delle favole”, pubblicato nel 2019. “Grazie per gli auguri a tutti!! Sto in studio e sto lavorando al mio 4 disco. ci vuole ancora un bel po’. non c’è fretta. Daje”, questo il messaggio del cantautore. È da tempo che si parla di un nuovo progetto discografico con una ricerca costante di indizi e novità da parte dei fan desiderosi di ascoltare nuove canzoni di Ultimo. Il grande riscontro ottenuto dai primi tre album non ha fatto altro che amplificare ulteriormente l’attesa, smorzata saltuariamente dall’uscita di tre singoli e dalla nascita della propria casa discografica indipendente. Un grande passo per Ultimo avvenuto dopo aver conquistato la vetta degli album più venduti nel 2019 con “Colpa delle favole” e aver piazzato nella stessa classifica l’album di debutto “Pianeti” al quarto posto e il successore “Peter Pan” all’undicesimo. Complessivamente sono dieci i dischi di platino conquistati dal cantautore con i primi tre album pubblicati. “Pianeti” ha superato le 100 mila copie vendute, mentre “Peter Pan” e “Colpa delle favole” oltre 200 mila copie vendute.