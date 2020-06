Ultimo, le nuove date del tour negli stadi del 2021

Il tour negli stadi di Ultimo (le canzoni più famose) era tra gli eventi musicali più attesi del 2020. Un grande riscontro nelle vendite fin dai primi giorni e ovviamente l’entusiasmo dei fan, desiderosi di vedere sul palco il cantautore, impegnato nel suo primo tour negli stadi. Una gioia smorzata dall’avvento della pandemia da Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) che ha obbligato gli organizzatori a rinviare l’intero tour al prossimo anno. Un atto necessario per rispettare le disposizioni governative stabilite per fronteggiare la diffusione del virus. L’appuntamento è quindi fissato per l’estate 2021 con Ultimo che ieri ha ufficializzato tutte le date del tour negli stadi. La voce di “I tuoi particolari” (le frasi più belle delle sue canzoni) si è rivolto a tutti coloro che già avevano acquistato i biglietti annunciando gli appuntamenti previsti per il prossimo anno. “Spero con tutto me stesso che il tempo che ci separa passi il più in fretta possibile”, queste le parole pubblicate sui social. Successivamente attraverso una storia su Instagram, Ultimo ha pubblicato le date in programma per il 2021.

Il tour di Ultimo negli stadi partirà il 4 giugno 2021 dallo Stadio Comunale di Bibione (recupero del 29 maggio 2020) e proseguirà per tutto il mese di giugno per poi concludersi il 18 luglio 2021 al Circo Massimo di Roma (già sold out). I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per le nuove date.

Le nuove date dei concerti di Ultimo nel 2021

4 giugno 2021 Bibione, Stadio Comunale – DATA ZERO (recupero del 29 maggio 2020)

8 giugno 2021 Torino, Stadio Olimpico Grande Torino (recupero del 3 giugno 2020)

12 giugno 2021 Napoli, Stadio San Paolo (recupero del 13 giugno 2020) – SOLD OUT

13 giugno 2021 Napoli, Stadio San Paolo (recupero del 14 giugno2020)

16 giugno 2021 Firenze, Stadio Artemio Franchi (recupero del 6 giugno 2020) – SOLD OUT

17 giugno 2021 Firenze, Stadio Artemio Franchi (recupero del 7 giugno 2020)

21 giugno 2021 Modena, Stadio Alberto Braglia (recupero del 26 giugno 2020)

25 giugno 2021 Ancona, Stadio del Conero (recupero del 30 giugno 2020)

29 giugno 2021 Pescara, Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia (recupero del 4 luglio 2020)

2 luglio 2021 Milano, Stadio San Siro (recupero del 18 giugno 2020)

3 luglio 2021 Milano, Stadio San Siro (recupero del 19 giugno 2020)

8 luglio 2021 Bari, Stadio San Nicola (recupero del 11 luglio 2020)

18 luglio 2021 Roma, Circo Massimo (recupero del 19 luglio 2020) – SOLD OUT

Il messaggio di Ultimo ai suoi fan

All’annuncio delle date, Ultimo ha pubblicato un lungo messaggio sui social per ringraziare tutti i fan: “L’amore che provo per voi che mi sostenete è la ragione principale per cui spero di tornare al più presto dal vivo. Voi che siete lì sotto e scegliete di urlare con me quelle sensazioni che spesso sbagliando teniamo dentro! Un concerto è come una seduta dallo psicologo, ma senza entrare in punta dei piedi nel suo ufficio sperando che il paziente prima non ci veda, magari riconoscendoci (come se andare dallo psicologo fosse una vergogna…chissà perché). Insomma un concerto è spogliare se stessi senza paura di essere “scoperti”. La nostra forza è stata e sarà sempre il nostro patto d’amore, iniziato 3 anni fa e che non finirà mai. Torneremo”.