Ultimo: il tour negli stadi sarà rinviato, probabilmente al 2021

Per Ultimo il 4 maggio avrebbe dovuto essere il giorno d’inizio delle prove per i concerti negli stadi, ma l’attuale emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) ha bloccato il mondo dello spettacolo fino a data da destinarsi. Proprio questa mancanza di attenzione e comunicazione da parte del Governo nei confronti del settore dell’intrattenimento ha dato il via a numerose critiche, interrogativi e appelli lanciati da diversi cantanti tra cui Laura Pausini (attraverso l’hashtag #seiconnoi), Tiziano Ferro, e moltissimi altri.

I pensieri di Ultimo e il rinvio del tour negli stadi al 2021

Il futuro della musica dal vivo è ancora in balia di profonde incertezze. Il governo italiano finora ha fissato nuovi termini per le riaperture delle attività commerciali, produttive e ha sempre tenuto conto del mondo dello sport, ma per chi lavora nello spettacolo non ci sono ancora risposte. È di questo ritardo nella comunicazione che Ultimo ha parlato, non nascondendo la frustrazione e l’amarezza, nel post che ha pubblicato sui social il 4 maggio, pensando al suo tour negli stadi in programma per i mesi estivi: «Oggi avremmo dovuto iniziare le prove per i 15 stadi. Questa situazione ha spazzato via ogni nostra ambizione. Sono stato un anno a prepararmi fisicamente, mentalmente e vocalmente. Ora? Ora si parla di distanziamento sociale e numeri contingentati. Argomenti così crudi. […] Il tour sarà rinviato, probabilmente al 2021, ma il motivo di un ritardo della comunicazione non dipende né da me, né dalla mia agenzia dei concerti. Dipende dal governo che forse non dà il giusto peso ed importanza alla musica e all’arte in generale». Ultimo critica la contraddizione tra la mancanza di risposte e tutela per il futuro dei lavoratori dello spettacolo e la richiesta agli artisti di cantare su Instagram o nelle trasmissioni TV per alleviare il dolore delle persone. Il giovane cantautore continua chiarendo il proprio pensiero e la scelta di non esporsi sulla faccenda con esibizioni in diretta o presenziando in qualche show: «È una scelta menefreghista? No. Il contrario. Io credo nel silenzio di chi sa aspettare. Non ho bisogno di ricordarvi che esisto con qualche video o foto postata. Io sono a casa mia e scrivo, perché è quello che so fare… e scriverò finché le parole si faranno pescare dentro me». Ultimo chiude il suo messaggio ricordando le parole di “Giusy”, sua canzone contenuta nell’album d’esordio “Pianeti” (2017), «Dal dolore si può ricominciare… e allora mi affido a lui e penso: ricominceremo».