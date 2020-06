Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Contagi e decessi da coronavirus al minimo in Italia: altri 126 casi in un giorno, oltre la meta' dei quali in Lombardia; 6 i morti, con 16 regioni senza decessi. Il Veneto annuncia test gratuiti per le badanti che rientrano da paesi extra Ue.Guerra tra M5s e Pd sul Mes. Netta contrarieta' al fondo da parte della squadra di governo cinquestelle. Zingaretti chiede invece di smetterla di "tergiversare".

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI:

Nuovo allarme dell'Oms: "Il peggio deve ancora arrivare"

In Cina intanto l'esercito ha approvato l'uso del primo vaccino destinato ai soldati

Continuano a crescere i casi in America Latina, ma con un leggero rallentamento: in Brasile sono ora oltre 1,36 milioni