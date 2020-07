Coronavirus Italia: ultime news. L'Europa riapre le frontiere. LIVE

Frontiere Ue verso riapertura

L'Unione europea ha deciso una prima parziale riapertura delle sue frontiere esterne verso 15 Paesi selezionati in base all'attuale situazione epidemiologica. Resta per ora il divieto di viaggi non essenziali da e verso il resto del mondo. L'Italia manterrà l'obbligo di quarantena per chi arriva da fuori Schengen.