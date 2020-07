Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Scattano alcune misure messe in campo per aiutare l'economia dopo l'emergenza coronavirus. Per i dipendenti arriva il taglio del cuneo fiscale, che si traduce in un aumento in busta paga fino a 100 euro in più al mese. Il tetto dei contanti scende da 3.000 a 2.000 euro mentre una nuova riduzione dovrebbe arrivare all'inizio del 2022 con il ritorno della soglia a 1.000 euro. Obbligo per i professionisti di accettare pagamenti con pos e carta di credito e superbonus al 110% per chi decide di ristrutturare