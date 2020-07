1/15 ©Getty

In Gran Bretagna il numero di contagi sta sensibilmente calando, tanto che il governo prevede di ridurre le attuali restrizioni il prossimo 4 luglio. Una situazione incoraggiante che, però, presenta alcune criticità come la città di Leicester che è di nuovo in lockdown a causa di un nuovo focolaio. Preoccupano anche le situazioni di Bradford, Barnsley e Rochdale, che a breve potrebbero essere sottoposte alla medesime misura

Coronavirus Uk, il governo autorizza l'uso del farmaco desametasone