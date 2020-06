Coronavirus Uk, il governo autorizza l'uso del desametasone

Da oggi via libera all'uso del desametasone nella terapia contro il Covid-19 in Gran Bretagna. Il governo ha formalizzato il “sì” all’uso del farmaco dopo i risultati positivi dei test annunciati il 16 giugno da un pool di istituti di ricerca coinvolti nella sperimentazione, tra cui l'Università di Oxford. Il farmaco in questione, un anti-infiammatorio steroideo a basso costo già utilizzato per altre patologie, ha dimostrato di poter ridurre il rischio di mortalità da Coronavirus di un 20% fra i pazienti sottoposti a ventilazione assistita e di un 35% fra gli altri. "Migliaia di vite potranno essere salvate", ha sottolineato in una nota il governo di Boris Johnson, ricordando di averne finanziato la sperimentazione e indicando il medicinale come "il primo al mondo di cui sia stata provata l'efficacia nella riduzione del rischio di morte" da Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).