Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi. DIRETTA

Continua la crescita dei contagi nel Sud America, soprattutto in Brasile: le vittime hanno toccato quota 86.200. Ngli Stati Uniti 2,16 milioni di casi. Trump: siamo vicini ad un vaccino. In Europa c'è preoccupazione per il focolaio della Germania: altri 580 casi. Pechino blindata per l'aumento dei contagi. In Italia altri 43 decessi e 329 contagi. Agli Stati Generali è il giorno del settore del turismo e degli spettacoli. Secondo giorno degli esami di maturità dell'era covid.