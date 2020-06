Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

In Italia il virus ( LO SPECIALE ) circolava già a dicembre. A dirlo uno studio dell'Iss che ha trovato tracce del Sars-Cov 2 in campioni di acque reflue. Ieri 333 nuovi casi (216 in Lombardia) e 66 morti ( TUTTI I DATI ). Negli Stati Uniti le vittime del coronavirus salgono ad oltre 118 mila, con 2.189.128 casi di contagio. Ancora emergenza anche in America Latina, dove i positivi si avviano verso 1.900.000, con 88.823 vittime. Il Brasile si conferma il secondo Paese al mondo sia per i contagiati sia per i morti. A Pechino, 25 nuovi casi, 4 in più di ieri. La capitale ha attuato da giorni misure straordinarie per contenere il nuovo focolaio e il responsabile del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, Wu Zunyou, ha assicurato che l'epidemia "è sotto controllo".