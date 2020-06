Un rimbalzo nei casi si è verificato in almeno 20 Stati americani. In Florida e Texas nelle ultime 24 ore è stato registrato il record di nuovi contagi. Situazione critica anche in Arizona e in Lousiana. La California, intanto, ha varato l'obbligo di indossare le mascherine nella maggior parte dei luoghi pubblici. New York, invece, va verso la fase 2