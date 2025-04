Bambini in viaggio, il trenino Verde delle Alpi in primavera

Ecologico, divertente, esplorativo. Il trenino Verde delle Alpi è la proposta giusta per un week end di primavera alla ricerca di un'esperienza divertente e immersa nella natura. Per i bambini un'occasione unica per visitare luoghi che sembrano usciti da una fiaba. Partenza da Domodossola, arrivo a Berna. A cura di Gaia Mombelli