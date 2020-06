Coronavirus, coppia cinese guarita dona 40mila dollari a Spallanzani

La coppia di turisti cinesi, primi due casi di coronavirus diagnosticati in Italia e guariti grazie alle cure ricevute allo Spallanzani di Roma, ha deciso di donare all’Istituto nazionale per le malattie infettive 40mila dollari per finanziare la ricerca sul Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE A ROMA). “Un gesto di grande generosità che premia il nostro lavoro e rinverdisce in me quel sentimento di grande tenerezza che ho provato quando li abbiamo salutati”, il commento del direttore sanitario dell’ospedale, Francesco Vaia. “Una bellissima notizia che ci emoziona ancora”, ha poi aggiunto.

Le parole dell’assessore D’Amato

Anche l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha definito la donazione da parte dei due coniugi “un gesto di grande generosità e di riconoscenza”. “C'è un proverbio cinese che recita: 'Chi torna da un viaggio non è mai la stessa persona che è partita'. Ecco il viaggio - ha dichiarato l’assessore - e la vicenda della coppia di Wuhan curata all'Istituto Spallanzani, che è un'eccellenza del nostro sistema sanitario regionale riconosciuta in tutto il mondo, e che sono stati il primo caso di positività in Italia, rimarrà impressa nella loro e nella nostra memoria”. D’Amato ha quindi voluto rivolgere loro “un ringraziamento e un invito a fare ritorno a Roma".