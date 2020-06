7/20 ©Ansa

Il calcio resta osservato speciale, a pochi giorni dalla ripresa del campionato e i fatti di Napoli riaccendono il dibattito "proprio ora che il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte del Figc per non limitare del tutto il gioco del calcio, come da scienza e coscienza medica sarebbe suggerito", ha concluso l'esperto dell'Oms.