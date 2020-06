7/16 ©Getty

Il 31 ottobre del 2009 è un'altra giornata storica per il Napoli che vince in campionato a Torino contro la Juventus di Ferrara per 3 a 2. Gli Azzurri, prima di allora, non battevano la Vecchia Signora in trasferta dal 20 novembre 1988 quando fu il Napoli di Maradona a prendersi l'intera posta. Nella foto due dei grandi protagonisti del successo del 2009: Jesús Dátolo ed Ezequiel Lavezzi