All’Olimpico di Roma si assegna il primo trofeo dopo lo stop delle competizioni causa coronavirus. Tridente per entrambe le squadre: Douglas Costa-Dybala-Ronaldo contro Callejon-Mertens-Insigne. Meglio i bianconeri in avvio, poi escono i partenopei e Buffon deve salvare tutto su Demme (41'). In corso la ripresa