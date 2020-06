15/15 ©Getty

Con il gol realizzato all'Inter sabato 13 giugno, Mertens non solo ha riportato in finale di Coppa Italia il Napoli, ma è entrato nella storia diventando il marcatore azzurro più prolifico di tutti i tempi. Mercoledì 17 giugno, quindi, il Napoli scenderà in campo contro la Juventus per la decima finale di Coppa Italia della sua storia, in una sorta di rivincita dell'edizione 2012





Mertens nella storia del Napoli. D'Amore: "Merita cittadinanza onoraria". LO SPECIALE