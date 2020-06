4/15 ©Getty

Dopo essere stati avversari, Mertens e il Napoli si dicono sì nell'estate del 2013. Decisiva, in questo senso, è la volontà dell'allora allenatore degli Azzurri Rafa Benitez. La società di De Laurentiis si assicura l'attaccante belga dal Psv per la cifra di nove milioni e mezzo di euro. Mertens firmerà il suo primo gol in azzurro il 30 ottobre del 2013, nella trasferta di campionato a Firenze, dove il Napoli si imporrà per 2 a 1