Torna la Coppa Italia . Dopo la prima semifinale tra Juventus e Milan, finita 0-0 (qui cronaca foto ), stasera tornano in campo Napoli e Inter. Le due squadre che ripartiranno dallo 0-1 per il Napoli , firmato da Fabian Ruiz a San Siro.Come previsto per la semifinale tra Juventus e Milan anche la partita al San Paolo non prevederà tempi supplementari. La novità regolamentare prevede che in caso di parità al 90' si passi subito ai calci di rigore. È una norma transitoria per questa edizione della Coppa Italia, per evitare l'allungamento delle partite, visto anche il lungo stop osservato dai giocatori. La regola sarà applicata in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari anche nella finalissima del 17 giugno all'Olimpico di Roma.