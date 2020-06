Coronavirus, studio UK: desametasone ridurrebbe mortalità pazienti

Si tratta di uno steroide economico e facilmente reperibile che in un recente studio condotto dai ricercatori dell’Università di Oxford si è dimostrato in grado di migliorare la sopravvivenza dei pazienti affetti da Covid-19

Dal Regno Unito arriva una possibile nuova arma contro il coronavirus. Si tratta del desametasone, uno steroide economico e facilmente reperibile, che in un recente studio condotto da un team di ricercatori dell’Università di Oxford si è dimostrato in grado di migliorare la sopravvivenza dei pazienti affetti da Covid-19. Definito dagli scienziati britannici come un importante passo avanti nella lotta contro il nuovo virus Sars-CoV-2, che “fa sperare nella sopravvivenza di migliaia dei malati più gravi”, lo steroide avrebbe ridotto del 35% i decessi tra i pazienti con coronavirus sotto ventilatore polmonare a cui è stato sottoposto il farmaco.

Come comunicato dal ministro alla Salute, Mart Hancock, la Gran Bretagna inizierà a somministrarlo sin da subito ai pazienti positivi.

Ricercatori: “È il primo farmaco ad aver dimostrato di migliorare la sopravvivenza”

Secondo quanto riferito dal ministro alla salute, la Gran Bretagna ha iniziato ad “accumulare” il desametasone a marzo, quanto sono stati “individuati i primi segnali del potenziale” contro il coronavirus.

"Il desametasone è il primo farmaco ad aver dimostrato di migliorare la sopravvivenza con il Covid-19. Questo è un risultato estremamente positivo", ha commentato Peter Horby, professore di malattie infettive emergenti al dipartimento di Medicina di Nuffield, Università di Oxford. "Il desametasone è economico, disponibile e può essere utilizzato immediatamente per salvare vite umane in tutto il mondo".