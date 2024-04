Giornata mondiale del bacio, un gesto d'amore che fa bene alla salute

Il 13 aprile si celebra una delle giornale mondiali dedicate al bacio, un gesto semplice ma importante che testimonia amore, affetto, gioia, vicinanza e che fa bene anche alla salute

Il 13 aprile si celebra l'International Kissing Day, una delle giornale mondiali dedicate al bacio. La ricorrenza è stata istituita nel 1990 in Gran Bretagna, per ricordare uno dei baci più lunghi della storia: quello di una coppia thailandese durato 46 ore, 24 minuti e 9 secondi. Da allora è diventata una piacevole moda, anche social. Scatti di baci appassionati tra innamorati, baci famosi nel mondo dell’arte o del cinema campeggiano sulle pagine di tanti utenti in tutto il mondo con l’hastag #worldkissingday. Un gesto dai mille significati, che assume anche un carattere scientifico: scambiarsi un bacio, infatti, può portare molti benefici anche per la salute.

Ben 80 milioni di batteri in un bacio La ricerca scientifica lo dice chiaramente: baciarsi ha effetti positivi sul nostro corpo. Lo sostengono, ad esempio, i ricercatori della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research che, dopo uno studio pubblicato sulla rivista “Microbiome”, sono arrivati alla conclusione che il bacio rinforzi le nostre difese immunitarie. Ma non solo. I ricercatori hanno dimostrato che con un bacio appassionato di 10 secondi condividiamo circa 80 milioni batteri di 700 ceppi diversi che abitano di norma la saliva e attivano le difese immunitarie, rinforzandole. Inoltre, scambiare saliva, ne aumenta il flusso, cosa che aiuta a mantenere sani bocca, denti e gengive. vedi anche San Valentino, i baci più famosi del cinema e dell'arte. FOTO

Una serie di benefici Diversi studi di settore hanno dimostrato che baci, abbracci e coccole, anche con gli animali domestici, possono aiutare ad alleviare lo stress, e a tenere bassa la pressione sanguigna. I baci possono essere efficaci anche per calmarci e ridurre l'ansia perché diminuiscono il cortisolo, l'ormone dello stress e aumentano allo stesso modo i livelli di serotonina, l'ormone del buonumore. Ma non è tutto. È stato infatti dimostrato che il bacio innesca anche il rilascio di importanti sostanze chimiche nel cervello, influenzando i neurotrasmettitori e gli ormoni come l'ossitocina, la dopamina e la serotonina, che svolgono anche un ruolo significativo nelle nostre relazioni. L'ossitocina, ad esempio, è collegata a sentimenti di vicinanza, intimità e sicurezza, oltre che a una sensazione di benessere complessivo del corpo. Infine, se non dovesse bastare, è stato anche dimostrato che un bacio intenso tonifica i muscoli facciali. Coinvolge infatti tra 23 e 34 muscoli, oltre ad altri 100 nel corpo. Storia e curiosità Secondo un recente studio pubblicato su Science, il primo bacio documentato della storia è stato dato 4.500 anni fa, in Mesopotamia. Dunque almeno 1.000 anni prima di quanto ritenevano le precedenti ipotesi, che invece collocavano l’origine di questa usanza nell’Asia meridionale circa 3.500 anni fa. “Nell’antica Mesopotamia, che corrisponde all’attuale Iraq e Siria, si usava scrivere in caratteri cuneiformi su tavolette di argilla”, ha riferito il ricercatore Troels Pank Arbøll, dell’Università britannica di Oxford. “Migliaia di queste tavolette di argilla sono sopravvissute fino ad oggi – ha aggiunto – e contengono chiari esempi del fatto che il bacio era considerato parte dell'intimità romantica già nei tempi antichi, proprio come dei rapporti di amicizia e delle relazioni familiari”. approfondimento Quando è la Giornata Mondiale del Bacio? Le giornate dedicate e perché

Le date dedicate al bacio La ricorrenza dedicata al bacio viene celebrata in diverse date, principalmente il 13 aprile e il 6 luglio, meglio conosciute come International kissing day o World kiss day. Come detto, quella di aprile è stata istituita per ricordare il bacio più lungo della storia, quello tra una coppia thailandese che durante una competizione si è baciata per 46 ore 24 minuti e 9 secondi. Successivamente i due innamorati hanno battuto il loro stesso record baciandosi per 58 ore e così è stata scelta la data del 6 luglio. Nel mondo esistono diverse altre giornate dedicate al bacio. Negli Stati Uniti, per esempio, la Giornata nazionale del bacio si celebra il 22 giugno, mentre in India cade il 13 febbraio, il giorno prima di San Valentino. vedi anche Giornata mondiale dell'abbraccio, i 10 più famosi della storia