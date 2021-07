Il 6 luglio si celebra la Giornata mondiale del bacio

Meglio conosciuta come International Kissing Day, la ricorrenza è stata istituita nel 1990 in Gran Bretagna e da allora è diventata una piacevole moda, anche social

Il 6 luglio è la Giornata mondiale del bacio , uno dei gesti che più esprime l'amore, da cui la pandemia di Covid-19 ci ha allontanati per oltre un anno. Meglio conosciuta come International Kissing Day, la ricorrenza è stata istituita nel 1990 in Gran Bretagna e da allora è diventata una piacevole moda, anche social, dove impazzano gli hashtag dedicati #WorldKissDay e #Giornatamondialedelbacio.

Baciarsi è un toccasana per la salute



Oltre ad essere una celebrazione dell'amore, baciarsi è un toccasana per la salute: riduce l'ansia e rinforza il sistema immunitario.

Un recente studio, condotto della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research e pubblicato sulla rivista Microbiome, ha dimostrato che con un bacio appassionato di 10 secondi si condividono circa 80 milioni batteri di 700 ceppi diversi che abitano di norma la saliva e attivano le difese immunitarie, rinforzandole. Inoltre, scambiare saliva, ne aumenta il flusso, cosa che aiuta a mantenere sani bocca, denti e gengive. Per giungere a questa conclusione, gli esperti hanno esaminato gli effetti del bacio intimo su un campione composto da 21 coppie, a cui è stato chiesto di rispondere a una serie di domande per valutare le loro abitudini in fatto di baci. Nel corso dell'analisi è stato quantificato il numero di batteri scambiati durante il gesto amoroso.



Tante date per la stessa festa



La ricorrenza viene celebrata in due diverse date: il 13 aprile e il 6 luglio. Quella di aprile, chiamata International Kissing Day, è stata istituita per ricordare il bacio più lungo della storia, quello tra una coppia thailandese che durante una competizione si è baciata per 46 ore 24 minuti e 9 secondi. Successivamente i due innamorati hanno battuto il loro stesso record baciandosi per 58 ore, e così è stata scelta la data del 6 luglio. Ma non solo. Nel mondo esistono diverse altre giornate dedicate al bacio. Negli Stati Uniti, per esempio, la Giornata nazionale del bacio si celebra il 22 giugno, mentre in India cade il 13 febbraio.