Health, come curare la spondilolistesi

Quando ci concentriamo sulla colonna vertebrale e sulle patologie che possono colpirla, è facile pensare a lombalgia, ernia del disco, scoliosi. Ma c’è un disturbo di cui si parla raramente: la spondilolistesi, lo scivolamento e disallineamento delle vertebre della colonna vertebrale che colpisce il 10% degli italiani. Questo è il tema centrale della puntata di Health che ha visto ospite il dottor Carlo Alberto Benech, responsabile del Centro di Chirurgia Robotica e Vertebrale dell’Ospedale Humanitas Cellini di Torino.

Spondilolistesi, quando serve l’intervento chirurgico

Dopo aver spiegato bene di che patologia si tratta, i sintomi e le cause, l’attenzione si è spostata sulle terapie farmacologiche e sulle terapie per guarire. Solo quando queste non si rivelano sufficienti nasce la necessità dell’intervento. Il dottor Benech ha illustrato come l’utilizzo del sistema Excelsius GPS – un braccio robotico di ultima generazione – stia rivoluzionando il trattamento chirurgico della spondilolistesi, condizione caratterizzata dallo scivolamento di una vertebra sull’altra, un disallineamento che può causare dolore lombare cronico, difficoltà motorie e, nei casi più gravi, compressione delle radici nervose.

I vantaggi della chirurgia robotica

“La chirurgia robotica consente una precisione impensabile fino a pochi anni fa” - ha spiegato Benech. “Con margini d’errore ridotti all’1%, possiamo intervenire in modo minimamente invasivo, riducendo i tempi di degenza e migliorando la qualità della vita dei pazienti.” Durante la trasmissione, è stata mostrato un intervento in sala operatoria del Dottor Benech che passo dopo passo ha spiegato l’utilizzo del robot per il posizionamento delle viti peduncolari e la stabilizzazione della colonna vertebrale. Efficace la testimonianza del paziente sottoposto ad intervento: dopo 4 ore appena era già in piedi.

Focus sulla sclerosi multipla

Nella seconda parte della puntata, Health ha riacceso i riflettori su un’altra importante patologia neurologica: la sclerosi multipla. Il dott. Pietro Annovazzi – Direttore della Struttura Complessa di Neurologia dell’ASST Valle Olona Ospedale Gallarate ha evidenziato i progressi nella diagnosi precoce, le nuove terapie farmacologiche e l’importanza di un approccio multidisciplinare per migliorare la gestione della malattia.