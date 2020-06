Coronavirus, viaggi all'estero e in Italia: cosa c'è da sapere

Da mercoledì 3 giugno l’Italia ha riaperto i suoi confini. Sarà possibile viaggiare da e per i Paesi Ue, Schengen e Regno Unito. I viaggi verso questi Paesi sono condizionati dalla reciprocità delle condizioni con i singoli Stati: non tutti infatti hanno riaperto le frontiere o gli ingressi per i turisti provenienti dal nostro Paese. Ecco le decisioni prese dai diversi Paesi europei ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

L'Austria non riaprirà, per il momento, il confine con l'Italia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg. "Apriamo verso sette Paesi confinanti e non ci saranno più controlli, come prima dell'emergenza coronavirus. I dati non lo consentono invece con l'Italia, ma intendiamo farlo il prima possibile", ha detto il ministro in conferenza stampa. "Non è una decisione contro l'Italia", ha sottolineato Schallenberg. Il governo austriaco la settimana prossima effettuerà una nuova valutazione in merito a una possibile apertura verso l'Italia, ha annunciato Schallenberg. "Vediamo - ha aggiunto - che la situazione in Italia è molto migliorata e che alcune regioni, come l'Alto Adige, hanno buoni dati Covid". Vienna valuterà perciò "seriamente" la proposta di Bolzano di consentire viaggi in alcune Regioni italiane. "L'obiettivo resta l'apertura verso l'Italia, appena i dati lo consentiranno", ha concluso il ministro.

Berlino riapre ai tedeschi i viaggi in Europa

La Germania ha deciso di eliminare dal 15 giugno l'allerta dei viaggi verso i Paesi europei, come ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. Il cosiddetto "sconsiglio" sarà sostituito da avvisi sui singoli Paesi. "Non dobbiamo essere superficiali, la pandemia non è affatto finita", ha affermato il ministro in uno statement alla stampa. La Germania ha deciso di sostituire l'allerta con avvisi per i 26 Paesi partner dell'Ue, per i Paesi associati dell'area Schengen, Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, e per la Gran Bretagna, ha affermato Maas. La fine dello "sconsiglio" entra però effettivamente in vigore per tutti i Paesi che permettono l'ingresso ai concittadini europei e non lo limitano a causa della pandemia, ha anche spiegato, sottolineando poi che ci sono ancora restrizioni nazionali in Norvegia, e in Spagna, dove, dopo la seduta parlamentare di stamani a Madrid, si è deciso di prorogare le limitazioni fino al 21 giugno. Maas ha infine annunciato che non vi saranno nuove operazioni di Stato per riportare indietro i turisti tedeschi, nel corso delle ferie estive, dopo il grande sforzo affrontato nei mesi scorsi, quando sono stati riportati a casa circa 240 mila cittadini federali, bloccati dalla pandemia in diversi paesi del mondo.

Code e disagi da Italia verso Francia a Ventimiglia

La Francia riaprirà completamente le frontiere con l'Italia il 15 giugno. Nel primo giorno di apertura delle frontiere, code chilometriche a Ventimiglia per i cittadini italiani diretti in Francia, a causa dei meticolosi controlli sull'autocertificazione al valico di Ponte San Ludovico. Disagi per le centinaia di frontalieri diretti al lavoro soprattutto nel Principato di Monaco. Già ieri si erano segnalati intasamenti sull'Aurelia, all'altezza dell'ultima galleria, prima del confine. Gli italiani contestano i ritardi, di almeno un'ora, per chi deve andare in Francia a lavorare mentre - dicono - i francesi possono entrare in Italia, soprattutto per acquistare liquori e sigarette.