Coronavirus, la Grecia riapre a 29 Paesi: esclusa l’Italia

Dal 15 giugno gli aeroporti accoglieranno di nuovo voli internazionali provenienti dagli Stati inclusi nell’elenco che, ha fatto sapere il governo, sarà di nuovo aggiornato l’1 luglio. Negli scali saranno eseguiti test a campione e conterà il luogo di partenza, non la nazionalità

La Grecia dal 15 giugno riapre a 29 Stati dopo la chiusura per l’emergenza coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ), ma nella lista di chi potrà di nuovo viaggiare nel Paese non c’è l’Italia. L’elenco, ha fatto sapere il governo, sarà di nuovo aggiornato l’1 luglio.

La lista dei 29 Paesi

approfondimento

Giappone, si punta sul turismo: metà del viaggio è gratis

In Grecia il 15 giugno gli aeroporti riapriranno quindi ai voli internazionali provenienti da: Albania, Australia, Austria, Nord Macedonia, Bulgaria, Germania, Danimarca, Svizzera, Estonia, Giappone, Israele, Cina, Croazia, Cipro, Lettonia, Libano, Lituania, Malta, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Finlandia. Per tutti i Paesi che non sono nella lista resta il divieto di ingresso.