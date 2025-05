Bombardato ospedale di Msf in Sud Sudan, morti e feriti

È di almeno sette morti e venti feriti il bilancio di un bombardamento in Sud Sudan che ha colpito un ospedale di Medici senza frontiere. L'organizzazione medica ha fatto sapere che questa mattina uno dei suoi centri ospedalieri nel Paese è stato colpito nelle prime ore della giornata, causando vittime e anche la perdita di tutte le forniture mediche. "Alle 4 del mattino di oggi, l'ospedale di Msf a Old Fangak, in Sud Sudan, è stato bombardato", hanno dichiarato da Msf in un comunicato. "La farmacia è stata distrutta. Tutte le forniture mediche sono andate perdute. Ci sono segnalazioni di morti e feriti". Il bombardamento arriva dopo la minaccia di attacchi nelle contee di Fangak e Leer da parte del capo dell'esercito Paul Majok Nang.