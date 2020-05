Giappone, si punta sul turismo: metà del viaggio è gratis

Il governo di Tokyo ha deciso di finanziare il turismo con degli incentivi importanti per chi decide di raggiungere il Paese asiatico nei prossimi due mesi. L'iniziativa prevede sussidi fino a 20mila yen al giorno (circa 168 euro) che potranno essere spesi in negozi e ristoranti delle località turistiche. L'agenzia del turismo, inoltre, offrirà una notte gratis su tre e biglietti per musei e siti archeologici. Potrebbero essere previsti anche rimborsi sugli aerei

Il governo del Giappone ha deciso di rilanciare il turismo con un piano di circa 11 miliardi di euro che dovrebbe essere operativo già dal prossimo luglio e che arriverebbe a coprire la metà del costo dell’intero viaggio dei turisti in arrivo nel Paese del Sol Levante. Come funzionano i bonus Nello specifico, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa locale Kyodo, l'iniziativa prevede sussidi fino a 20mila yen al giorno, pari a circa 168 euro che potranno essere spesi in negozi e ristoranti delle località turistiche. Inoltre, L'agenzia del turismo offrirà una notte gratis ogni tre di permanenza. Ma non solo: ci saranno ticket gratuiti per musei e siti archeologici e potrebbero essere finanziati anche rimborsi sui biglietti aerei a patto che le prenotazioni vengano fatte con la stessa agenzia del turismo nipponica. (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE)