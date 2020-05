Il premier Shinzo Abe, dopo aver informato in mattinata il parlamento, in base alle raccomandazioni della commissione degli esperti sanitari,ha annunciato in conferenza stampa l'allentamento delle restrizioni nelle prefetture di Hokkaido, Tokyo, Saitama, Chiba e Kanagawa. Il Paese ha registrato in tutto 16.581 casi di Covid-19 e 830 morti