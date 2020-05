Coronavirus Italia, contagi e fase 2: le notizie di oggi in diretta

Gli eccessi della movida da tenere a freno con gli 'assistenti civici' ( CHI SONO E COSA FARANNO ) proposti da Boccia e Decaro diventano un caso, che divide la maggioranza e riceve critiche anche dell'opposizione. “Non avranno compiti di polizia” precisa Palazzo Chigi . Da oggi stretta a Milano sulla movida: in città sarà vietata la vendita dopo le 19 di alcolici da asporto in bar e negozi di quartiere. Il sindaco Sala: "non voglio fare lo sceriffo, ma va limitato il rischio". Continuano intanto a diminuire contagi, ricoveri e decessi da coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi positivi al coronavirus è il più basso dal 29 febbraio ( TUTTI I DATI ).