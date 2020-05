La città sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C riapre ai visitatori senza i grandi gruppi a cui il sito era abituato: si entra in massimo 40 persone ogni 15 minuti. Per le prime due settimane biglietto ridotto a 5 euro. Il direttore generale della Soprintendenza, Massimo Osanna: "In questo momento è ancora più bella, ha un fascino metafisico"